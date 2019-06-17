2019-06-17T10:31:51+03:00
Общество

В Югре 39 выпускников сдали ЕГЭ на сто баллов

Число высокобалльных работ в 2019 году увеличилось
Алена Кульмухаметова
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В Югре 39 выпускников сдали ЕГЭ на сто балловВ Югре 39 выпускников сдали ЕГЭ на сто балловФото: Татьяна Коркина
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В Ханты-Мансийском автономном округе с 27 мая по 13 июня 2019 года прошел основной период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) по всем предметам.

По словам директора окружного департамента образования и молодежной политики Алексея Дренина, в Югре зарегистрировано 39 выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов. Наибольшее число выпускников набрали максимальное количество баллов по литературе (21) и химии (15). Следующими будут объявлены результаты ЕГЭ по русскому языку. По этому предмету югорские выпускники ежегодно демонстрируют высокие результаты.

Средний тестовый балл ЕГЭ по географии, литературе, математике профильного уровня, химии и истории у выпускников Югры в 2019 году оказался выше прошлогодних. Так, средний балл по географии составил 57,95 против 56,2 годом ранее, по литературе – 67,72 (в 2018 году - 64,5), по математике профильного уровня – 54,78 (48,5 годом ранее), по химии – 55,2 балла (в 2018 году - 51,9), по истории – 54,21 против 51,4 балла в прошлом году.

Отмечено, что число высокобалльных работ (от 80 до 100 баллов) в 2019 году увеличилось в среднем на 5,3%. Наибольший рост высокобалльных работ показали ЕГЭ по литературе, химии и математике профильного уровня.

Основной период ЕГЭ 2019 года, который включает основные и резервные сроки, проходит с 27 мая по 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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