2019-06-17T09:52:50+03:00
Общество

Пропавший в начале июня рыбак из Югры найден мёртвым

Мужчина утонул в реке
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Пропавший в начале июня рыбак из Югры найден мёртвым. Фото с сайта ГИМС МЧС России по ХМАО-ЮгреПропавший в начале июня рыбак из Югры найден мёртвым. Фото с сайта ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре
Изменить размер текста:

Спасатели накануне обнаружили тело рыбака пропавшего в Нефтеюганском районе. Его передали родственникам погибшего.

Как сообщили в «Центроспас-Югории», мобильный поисково-спасательный отряд из Ханты-Мансийска завершил поиски мужчины в Нефтеюганском районе. Тело утонувшего найдено и передано сотрудникам полиции.

Напомним, мужчина пропал вблизи реки Салым в начале июня. Всего спасателями было обследовано 245 километров береговой линии. В поисках спасателям помогали волонтеры.

Добавим, что продолжаются поисковые работы в других районах Югры.

Так, в Октябрьском районе спасатели учреждения из Кондинского и Октябрьского районов ищут 34-летнего мужчину, пропавшего 10 июня в районе д. Кормужиханки.

В Березовском районе две группы спасателей из Ханты-Мансийска и Березовского района продолжают поиски 61-летнего мужчины, пропавшего на реке Сосьва.

В настоящее время поиски продолжаются, задействована наземная и надводная техника, водолазное оборудование. В поисках также принимают участие волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дело вартовчанина, который после ДТП забил насмерть водителя на парковке, отправлено в суд
В Сургуте с крупной партией наркотиков задержан уроженец Казахстана
Лучшие повар, сварщик и швея: в колониях Югры прошёл конкурс профмастерства
В Югре за выходные украли девять велосипедов и самокатов
Интернет-магазин югорских товаров появится в Китае
В Ханты-Мансийске толпа подростков подралась с охранником
В Югре за неделю спасатели из огня эвакуировали 205 человек
В Нягани по горячим следам раскрыта кража старинной иконы
В Югре 39 выпускников сдали ЕГЭ на сто баллов
Полицейские из Нефтеюганска спасли мужчину и детей из горящего дома
В Нижневартовске изменился маршрут движения автобусов
На трассе под Сургутом водитель «Рено» разбилась насмерть, а её мать и маленькая дочь получили травмы
Сургутянин украл золото на 150 тысяч рублей
Два года тюрьмы получил житель Радужного за кражу денег с банковской карты
Маленькая Ксюша Натепрова стала стотысячной жительницей Ханты-Мансийска
Погода в Югре 17 июня: дожди и тепло
В Мегионе с размахом отметили «Сабантуй-2019»
В магазине Междуреченского ребёнку продали пакетики с насваем
В Сургуте из пожара спасли пенсионера, лежавшего на кровати без сознания
Погода в Югре 16 июня: днём до +16 и дожди
Жителя Урая, страдающего психическим расстройством, лишили водительских прав
В Ханты-Мансийске отметили День рождения 100-тысячного жителя города
В Сургуте 16 июня перекроют дороги из-за Крестного хода
В Югре осудят уроженца Дагестана, укравшего 151 бурильную трубу на три миллиона
Погода в Югре 15 июня: воздух прогреется до +14 градусов
Уголовник из Сургута лишил «КамАз» аккумуляторов