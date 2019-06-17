СЕГОДНЯ 09:52 2019-06-17T09:52:50+03:00

Пропавший в начале июня рыбак из Югры найден мёртвым. Фото с сайта ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре

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Спасатели накануне обнаружили тело рыбака пропавшего в Нефтеюганском районе. Его передали родственникам погибшего.

Как сообщили в «Центроспас-Югории», мобильный поисково-спасательный отряд из Ханты-Мансийска завершил поиски мужчины в Нефтеюганском районе. Тело утонувшего найдено и передано сотрудникам полиции.

Напомним, мужчина пропал вблизи реки Салым в начале июня. Всего спасателями было обследовано 245 километров береговой линии. В поисках спасателям помогали волонтеры.

Добавим, что продолжаются поисковые работы в других районах Югры.

Так, в Октябрьском районе спасатели учреждения из Кондинского и Октябрьского районов ищут 34-летнего мужчину, пропавшего 10 июня в районе д. Кормужиханки.

В Березовском районе две группы спасателей из Ханты-Мансийска и Березовского района продолжают поиски 61-летнего мужчины, пропавшего на реке Сосьва.

В настоящее время поиски продолжаются, задействована наземная и надводная техника, водолазное оборудование. В поисках также принимают участие волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU