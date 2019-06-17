2019-06-17T08:51:51+03:00
Общество

В Нижневартовске изменился маршрут движения автобусов

Горожанам придется временно испытывать трудности
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске изменился маршрут движения автобусов. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске изменился маршрут движения автобусов. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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В Нижневартовске полным ходом идёт кампания по ремонту дорог. В этой связи меняется схема движения автобусов.

Так, с 18 июня на улице 11-П в створе улиц Индустриальной и Тампонажной и с 8 часов 17 июня по 19 июня на улице Интернациональной на участке от улицы Дзержинского до места разворота в районе торгового комплекса «Саквояж», изменится движение автобусных маршрутов.

Движение автобусных маршрутов будет осуществляться по следующей схеме:

- маршрут №6 (6к): ул. Северная - ул. Нефтяников - ул. Интернациональная и далее - по маршруту;

- маршрут № 7: ул. Чапаева - ул. Северная - ул. Нефтяников - ул. Интернациональная и далее - по маршруту.

- маршрут №13 (13к): ул. Интернациональная - ул. Чапаева - ул. Северная - ул. Интернациональная и далее- по маршруту.

- маршрут №15: ул. Северная - ул. Нефтяников - ул. Интернациональная и далее - по маршруту.

- маршрут №16: ул. Чапаева - ул. Северная и далее - по маршруту.

- маршрут №17к: ул. Чапаева - уд. Северная и далее - по маршруту.

- маршрут №32: ул. Интернациональная - ул. Чапаева - ул. Северная - ул. Нефтяников - ул. Интернациональная и далее - по маршруту.

В обратном направлении по стандартному маршруту.

Маршрут №25: ул. Индустриальная - ПАТП-2. В прямом и обратном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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