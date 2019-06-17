СЕГОДНЯ 08:23 2019-06-17T08:32:27+03:00

На трассе под Сургутом водитель «Рено» разбилась насмерть, а её мать и маленькая дочь получили травмы. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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Краем колеса выехала на обочину, автомобиль занесло и ударило во встречную «Тойоту», а после влетела в автобус «ПАЗ». Остаться в живых у водителя «Рено» шансов не было.

Как сообщили в Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 15 июня в 19:20 на 209 километре автодороги «Сургут – Нижневартовск», 28-летняя водитель, управляя автомобилем Рено» допустила съезд на обочину с последующим заносом автомобиля на встречку, где произошло столкновение с автомобилем «Тойота» и дальнейшим столкновением с автомобилем «ПАЗ». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Рено» от полученных травм скончалась на месте. Телесные повреждения получили трёхлетняя дочь погибшей и мать.

За минувшие выходные на территории округа зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 21 – получили травмы, в том числе трое несовершеннолетних. Задержано 46 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 26 – за отказ от медицинского освидетельствования и 11 – за повторное управление транспортом с признаками опьянения. 80 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU