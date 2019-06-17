СЕГОДНЯ 07:55 2019-06-17T07:55:14+03:00

Сургутянин украл золото на 150 тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.com

Украшения он сдал в ломбард

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Молодой мужчина решился на кражу украшений ради денег. Часть плана ему удалось реализовать. Полицейские вышли на след вора.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в Сургуте сотрудниками полиции установлен подозреваемый в краже. Известно, что 27-летний мужчина, находясь в квартире заявителя, похитил золотые изделия общей стоимостью 147 000 рублей. Украденное злоумышленник сдал в ломбард. Возбуждено уголовное дело. Нарушителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Югре за прошедшие дни раскрыто 11 ранее зарегистрированных преступлений: семь краж, три мошенничества и грабеж.

ИСТОЧНИК KP.RU