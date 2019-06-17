Маленькая Ксюша Натепрова стала стотысячной жительницей Ханты-Мансийска

СЕГОДНЯ 06:51 2019-06-17T06:51:22+03:00

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Торжественная церемония чествования 100-тысячного жителя югорской столицы состоялась в Ханты-Мансийске. 30 мая в семье Сергея и Марины Натепровых родилась дочь Ксения. Именно она и стала 100-тысячным жителем окружной столицы.

Мама малышки - Марина Владимировна с рождения живет в Ханты-Мансийке, занимается воспитанием детей. Папа - Сергей Михайлович с 2009 года работает спасателем в управлении гражданской защиты населения города Ханты-Мансийска. Ксения – второй ребенок в семье. Старший сын Сергей в этом году успешно закончил третий класс.

Контроль за подсчетом прироста населения города взяли на себя общественники. К середине мая они проанализировали всю статистику по естественному и миграционному приросту. На 29 мая население составляло 99 994 жителя. И получилось, что 30 мая шестая местная семья, как раз и родила стотысячного жителя.

Стоит отметить, что за последние 10 лет население Ханты-Мансийска увеличилось почти на 30 тысяч человек. Это один из самых высоких темпов прироста населения в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU