СЕГОДНЯ 06:16 2019-06-17T06:16:06+03:00

Погода в Югре 18 июня: дожди и тепло Фото: Татьяна Коркина

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В понедельник 17 июня в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер северо-западный 5 - 10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +13,+18 градусов, в северо-западных районах +6,+11 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, днём без осадков. Ветер северо-западный 5 - 10 метро в в секунду. Температура воздуха днём составит +14,+16 градусов.

В Сургуте пасмурно и дождь. Ветер юго-западный, северо-западный, западный 1-8 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +11, +13 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, дождь. Ветер юго-восточный, южный, юго-западный, западный 3-12 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +14, +18 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU