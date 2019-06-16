В Мегионе с размахом отметили «Сабантуй-2019»

СЕГОДНЯ 11:27 2019-06-16T11:28:02+03:00

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В Мегионе на Центральной площади вчера, 15 июня, с размахом отметили традиционный праздник татарского и башкирского народа «Сабантуй». Как сообщили в пресс-службе городской администрации, любители активного отдыха, несмотря на прохладную погоду, стянулись в центр города уже к полудню.

Заместитель главы города Игорь Алчинов поздравил горожан с «Сабантуем» и отметил, что его празднование стало доброй традицией для города.

- Спасибо организаторам мероприятия за то, что бережно хранят национальные традиции и обычаи, передавая их из поколения в поколение. Желаю всем мегионцам счастья, крепкого здоровья, семейного благополучия и добрых дел! – пожелал он собравшимся.

За активную жизненную позицию, общественную деятельность и воспитание молодежи в духе уважения традиций предков Благодарственного письма главы удостоена Алия Шагеева. Благодарности главы Мегиона получили: Альбина Ахтарова, Фарзиа Стороженко, Гульшат Саттарова, Рида Хуснутдинова, Миляуша Байгутлина-Байчурина, Нургизе Гайсина и Рафаэль Акзигитова. Благодарственным письмом Думы города награждена Эльвера Акзигитова.

По окончании торжественной части мегионцев ждал концерт с участием местных и приглашённых творческих коллективов. Также на площади развернулась выездная торговля, проходили настоящие спортивные соревнования.

ИСТОЧНИК KP.RU