В магазине Междуреченского ребёнку продали пакетики с насваем

СЕГОДНЯ 11:00 2019-06-16T11:44:46+03:00

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В Кондинском районе ХМАО-Югры возбуждено административное дело по факту продажи несовершеннолетнему табачной продукции. Рассмотрев материалы дела, Роспотребнадзор признал продавца виновным в правонарушении: ему назначили 30 тысяч штрафа.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, во время профилактических мероприятий полицейским стало известно, что в одном магазине Междуреченского школьнику продали жевательную табачную смесь «Насвай». Во время проведения осмотра места происшествия информация подтвердилась: у подростка изъяли два пакетика с веществом растительного происхождения, а из магазина – 150 таких же пакетиков. Экспертиза установила, что изъятое вещество массой 3,5 килограмма является некурительной табачной смесью «Насвай».

Напоминаем, что за продажу «насвая» предусмотрена административная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU