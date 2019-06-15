2019-06-15T12:50:00+03:00
Общество

Жителя Урая, страдающего психическим расстройством, лишили водительских прав

Требования прокуратуры полностью удовлетворены
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Жителя Урая, страдающего психическим расстройством, лишили водительских правЖителя Урая, страдающего психическим расстройством, лишили водительских правФото: Татьяна Коркина
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Прокуратура Урая провела проверку исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Как сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры, установлено, что местный житель страдает психическим расстройством, но имеет водительские права.

Однако в соответствии с законодательством, лица, страдающим психическими расстройствами, противопоказано управление транспортом. Это создаёт реальную угрозу возникновения ДТП и нарушает права граждан на безопасное передвижение по дорогам.

Прокурор обратился в суд с иском прекратить право урайца на управление транспортным средством. Требования прокуратуры полностью удовлетворены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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