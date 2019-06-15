Жителя Урая, страдающего психическим расстройством, лишили водительских прав
Прокуратура Урая провела проверку исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Как сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры, установлено, что местный житель страдает психическим расстройством, но имеет водительские права.
Однако в соответствии с законодательством, лица, страдающим психическими расстройствами, противопоказано управление транспортом. Это создаёт реальную угрозу возникновения ДТП и нарушает права граждан на безопасное передвижение по дорогам.
Прокурор обратился в суд с иском прекратить право урайца на управление транспортным средством. Требования прокуратуры полностью удовлетворены.
ИСТОЧНИК KP.RU