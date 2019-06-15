В Ханты-Мансийске отметили День рождения 100-тысячного жителя города

СЕГОДНЯ 11:40 2019-06-15T11:40:11+03:00

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В Ханты-Мансийске состоялась торжественная церемония 100-тысячного жителя столицы Югры. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, «юбилейным» ребёнком стала девочка Ксюша, которая родилась 30 мая в семье Сергея и Марины Натепровых. Юбилейное свидетельство о рождении вручили родителям в здании окружного правительства на площадке IV Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные тенденции развития и совершенствования местного самоуправления на современном этапе».

Как отметил глава города Максим Ряшин, это историческое событие не только для Ханты-Мансийска, но и для всей России.

- Я поздравляю всех жителей города с этим знаменательным событием. Это ставит перед нами новые задачи. Главная из которых, – обеспечение максимального уровня комфорта для каждого жител, - отметил он.

Марина живёт в Ханты-Мансийске с самого рождения и занимается воспитанием детей. Сергей с 2009 года работает спасателем в «Управлении гражданской защиты населения» Ханты-Мансийска. Отметим, что Ксения – второй ребёнок в семье, а первенец Сергей только-только закончил третий класс.

- Это очень неожиданно, волнительно и, одновременно, приятно, что наша дочь стала виновницей такого огромного исторического события для города, - счастливый отец.

ИСТОЧНИК KP.RU