В Сургуте 16 июня перекроют дороги из-за Крестного хода

СЕГОДНЯ 10:17 2019-06-15T10:17:35+03:00

Движение транспорта будет прекращено с 10 до 13 часов

Изменить размер текста: A A

В Сургуте в связи с проведением общегородского Крестного хода в православный праздник День Святой Троицы с 10 до 13 часов будут перекрыты дороги для движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Дороги будут перекрыты:

- по ул. Мелик-Карамова: от ул. Геологической до ул. Энергетиков;

- по ул. Энергетиков: от ул. Мелик-Карамова до ул. Майской;

- по ул. Майской: от ул. Энергетиков до проспекта Ленина;

- по ул. Островского: от проспекта Ленина до проспекта Мира;

- по ул. Университетской: от проспекта Пролетарского до ул.Энергетиков.

- по проспекту Мира: от ул. Островского до ул. Бажова.

Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU