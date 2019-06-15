В Сургуте 16 июня перекроют дороги из-за Крестного хода
В Сургуте в связи с проведением общегородского Крестного хода в православный праздник День Святой Троицы с 10 до 13 часов будут перекрыты дороги для движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Дороги будут перекрыты:
- по ул. Мелик-Карамова: от ул. Геологической до ул. Энергетиков;
- по ул. Энергетиков: от ул. Мелик-Карамова до ул. Майской;
- по ул. Майской: от ул. Энергетиков до проспекта Ленина;
- по ул. Островского: от проспекта Ленина до проспекта Мира;
- по ул. Университетской: от проспекта Пролетарского до ул.Энергетиков.
- по проспекту Мира: от ул. Островского до ул. Бажова.
Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU