2019-06-15T10:17:35+03:00
Авто

В Сургуте 16 июня перекроют дороги из-за Крестного хода

Движение транспорта будет прекращено с 10 до 13 часов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Сургуте 16 июня перекроют дороги из-за Крестного ходаВ Сургуте 16 июня перекроют дороги из-за Крестного ходаФото: Татьяна Коркина
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В Сургуте в связи с проведением общегородского Крестного хода в православный праздник День Святой Троицы с 10 до 13 часов будут перекрыты дороги для движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Дороги будут перекрыты:

- по ул. Мелик-Карамова: от ул. Геологической до ул. Энергетиков;

- по ул. Энергетиков: от ул. Мелик-Карамова до ул. Майской;

- по ул. Майской: от ул. Энергетиков до проспекта Ленина;

- по ул. Островского: от проспекта Ленина до проспекта Мира;

- по ул. Университетской: от проспекта Пролетарского до ул.Энергетиков.

- по проспекту Мира: от ул. Островского до ул. Бажова.

Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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