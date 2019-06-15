СЕГОДНЯ 08:15 2019-06-15T08:15:01+03:00

В Югре осудят уроженца Дагестана, укравшего 151 бурильную трубу на три миллиона Фото: Татьяна Коркина

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Прокуратура города Радужный утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Дагестана, который обвиняется в особо крупной краже, совершённой группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры, слесарь-стропальщик одной из местных нефтесервисных компаний похитил 151 бурильную трубу общим весом 23,3 тонны. Преступление он совершил в декабре прошлого года из личной заинтересованности, организации причинён ущерб в размере более 3,4 млн рублей.

Сейчас похищенные трубы возвращены представителю потерпевшего. На имущество преступника наложен арест на сумму 1 млн рублей. За своё преступление он может получить до 10 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Радужнинский городской суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU