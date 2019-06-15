2019-06-15T05:52:25+03:00
Общество

Погода в Югре 15 июня: воздух прогреется до +14 градусов

В большинстве районов - осадки в виде дождя
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода в Югре 15 июня: воздух прогреется до +14 градусовПогода в Югре 15 июня: воздух прогреется до +14 градусовФото: Татьяна Коркина
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В Югре сегодня, 15 июня, ожидается облачность с прояснениями. В большинстве районов ожидаются небольшие и умеренные осадки - дождь, местами мокрый снег. Ветер западных направлений 6-11 м/с, с порывами до 16 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 ºС, днем +9…+14 ºС.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Пройдут небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ветер западных направлений 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4 ºС, днём +12…+14 ºС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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