2019-06-14T15:43:53+03:00
Общество

Уголовник из Сургута лишил «КамАз» аккумуляторов

Мужчину задержали по горячим следам
Алена Кульмухаметова
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Уголовник из Сургута лишил «КамАз» аккумуляторов. Фото с сайта администрации города СургутУголовник из Сургута лишил «КамАз» аккумуляторов. Фото с сайта администрации города Сургут
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Накануне в дежурную часть полиции Сургута поступило сообщение от 56-летнего жителя города о краже.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, ночью 12 июня неизвестный, находясь на неохраняемой стоянке по улице Привокзальная, похитил две аккумуляторные батареи от грузового автомобиля «КамАЗ». Ущерб заявителю составил семь тысяч рублей.

Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 45-летний мужчина, который ранее судим за аналогичное преступление.

Злоумышленник пояснил, что похищенное продал, а деньги потратил на личные нужды.

В отношении сургутянина возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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