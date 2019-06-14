СЕГОДНЯ 15:20 2019-06-14T15:35:14+03:00

Снегопад в Ханты-Мансийске заставил горожан надеть шапки в середине июня. Фото из соцсети ВКонтакте

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Мокрый снег и дожди обрушились на Югру ещё 12 июня. Непогода продолжает буйствовать в округе.

Так, жители Ханты-Мансийска сегодня «порадовались» июньскому снегопаду и это вовсе не тополиный пух. В Югре второй день подряд выпадает мокрый снег.

Снег выпал утром. Фото из соцсети Вконтакте

- У нас сегодня всего 4 градуса, пролетал с утра снег, а сейчас град идёт. Мы уже готовы пальто надеть. Некоторые так и сделали. У нас ещё в кабинете даже в шапках сегодня пришли, ну уж очень холодно, - говорит жительница окружной столицы.

Как выяснилось, выходные потепления ждать не стоит.

По данным Ханты-Мансийского ЦГМС 15 июня местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер будет западный, юго-западный умеренный. Ночью столбик термометра покажет +1,+6 ºС, днём +10,+15 ºС.

В воскресенье потеплеет, но также сохранится вероятность небольшого дождя.

ИСТОЧНИК KP.RU