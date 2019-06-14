СЕГОДНЯ 14:55 2019-06-14T14:55:02+03:00

Сургутян приглашают на большой субботник на набережную. Фото с сайта администрации города Сургут

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В посёлке Чёрный мыс 15 июня в 11.00 пройдет субботник. Инициативу привести в порядок эту территорию высказала «Молодая гвардия». Активисты приведут в порядок территорию около мемориалов воинам Великой Отечественной войны и пограничным войскам, покрасят металлические ограждения и очистят парапеты от надписей.

Как сообщили в администрации города Сургут, присоединиться к субботнику могут все желающие. Заявиться можно целой организацией, объединением, классом или группой. Весь необходимый инвентарь предоставит управление лесопаркового хозяйства. Пока родители будут облагораживать территорию детей ждет развлекательная программа.

Отметим, что на предстоящий субботник уже зарегистрировались сотрудники администрации Сургута, ТРК «Сургутинтерновости», движение «Дай лапу» и сразу несколько общественных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU