2019-06-14T15:05:00+03:00
Происшествия

Сургутянин две недели ждал оплаченные шины, а после обратился в полицию

Сайт магазина оказался мошенническим
Алена Кульмухаметова
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Сайт магазина оказался мошенническим. Фото с сайта pixabay.comСайт магазина оказался мошенническим. Фото с сайта pixabay.com
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Накануне в дежурную часть полиции Октябрьского района обратился 51-летний житель посёлка Приобье с заявлением о мошенничестве.

Полицейские установили, что заявитель на различных сайтах в сети Интернет искал выгодные предложения по продаже шин на свой грузовой автомобиль. Выбрав на странице интернет-магазина «Shina-shop» понравившийся комплект, мужчина оформил заказ.

Через некоторое время по электронной почте он получил счет-фактуру для оплаты товара. Заявитель распечатал документ с реквизитами организации и внес через банкомат сумму в размере 52720 рублей в счет платежа.

Деньги до магазина дошли и мужчине сообщили, что теперь необходимо ждать звонка от другого менеджера, который сообщит детали доставки.

Спустя две недели, так и не дождавшись звонка, заявитель вновь позвонил сотруднице торговой площадки. Женщина снова попросила ожидать звонка менеджера.

До настоящего времени товар заявитель не получил. На связь представители интернет-магазина не выходят, на сайт «Shina-shop» потерпевший зайти не может.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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