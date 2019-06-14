Сбербанк примет участие в «Дне застройщиков»

СЕГОДНЯ 13:44 2019-06-14T13:44:57+03:00

На выставке можно будет ознакомиться с новыми жилыми комплексами Тюмени

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Тюмень – Сбербанк приглашает тюменцев на городскую выставку недвижимости «День застройщиков», которая пройдет 15 июня в субботу в ТРЦ «Галерея Вояж» (3-й этаж) с 10:00 до 18:00. В это день на одной площадке соберутся представители 20 крупнейших строительных компаний Тюмени, такие как «Партнер Строй», «Тюменская домостроительная компания», «Брусника. Тюмень», «ЮИТ Тюмень», «Тюменьинвестстрой» (ГК ТИС), ГК «ЭНКО», «Строительная компания Звезда», «Инко и К», ГК «Меридиан» и другие.

На выставке можно будет ознакомиться с новыми жилыми комплексами Тюмени и оценить их планировочные решения. Представители строительных компаний ответят на все интересующие вопросы. Только в этот день участники выставки смогут забронировать понравившуюся квартиру со скидкой. Специалисты Сбербанка помогут подобрать комфортную программу ипотечного кредитования. В рамках партнерской программы с застройщиками можно оформить ипотеку от 8,2% годовых.

В финале мероприятия состоится розыгрыш скидки в 100000 рублей на покупку квартиры. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте деньзастройщика.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU