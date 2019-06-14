В Сургуте под новую школу расчищают территорию гаражного кооператива «Нефтяник-1»

СЕГОДНЯ 13:20 2019-06-14T13:20:15+03:00

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Сегодня, 14 июня, на территории бывшего гаражного кооператива «Нефтяник-1» приступили к уборке мусора. Рабочим предстоит вывезти около пяти тысяч кубометров стройматериалов, техники и предметов быта, оставшихся после сноса гаражей.

Как сообщили в администрации города Сургут, на участке работают две грузовые машины и погрузчик. В будущем здесь должно начаться строительство школы. - Мы активно готовим территорию под строительство новой школы, которую так ждут жители микрорайона. Сейчас ведутся переговоры с потенциальными инвесторами о строительстве объекта путем заключения концессионного соглашения. Уже есть понимание по границам земельного участка. Территория по проекту межевания определена. К середине августа подрядчик определится со своим желанием выходить на площадку, – объяснил заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Сургута Юрий Валгушкин.

Новая школа в микрорайоне 5А решит проблему с нехваткой мест и для жителей соседних районов города – учреждение рассчитано на 1500 школьников.

Разработка проектной документации займет около года.

ИСТОЧНИК KP.RU