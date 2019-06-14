В Ханты-Мансийске состоялся интернет-серфинг для пенсионеров

СЕГОДНЯ 13:05 2019-06-14T13:05:30+03:00

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Идея проведения соревнований по интернет-серфингу среди жителей окружной столицы старшего возраста возникла в ходе работы представителей общественности города на стратегической сессии «Югра 2024» летом 2018 года.

- Югра занимает лидирующие позиции среди российских регионов по охвату жителей интернет-услугами и доступности государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Уже не первый год курсы компьютерной грамотности для пожилых людей проводятся на базе библиотек, учреждений системы соцподдержки. Почему бы не внести в эту работу элемент соперничества – для дополнительной мотивации людей? Знакомясь с интернет-серфингом на курсах, на соревнованиях, граждане старшего возраста осваивают навыки, которые позволяют им улучшить качество жизни, – рассказывает автор идеи и куратор проекта Татьяна Раздрокова.

Интернет-серфинг набирает популярность в окружном центре. 10 июня авторы проекта успешно представили его рамках XI Международного IT-Форума. Чуть меньше тридцати человек в возрасте от 55 лет приняли участие в состязаниях, самой старшей участнице – 83 года. Помогали им сотрудники городской библиотеки и студенты-волонтеры.

Поскольку проект пришелся по душе старшему поколению, он станет постоянным. На интернет-платформе, где проходило тестирование, будут выкладываться видеоролики с обучающей информацией, а в октябре состоятся вторые состязания ханты-мансийских пенсионеров, приуроченные ко Дню пожилых людей. Они будут проходить в центрах общественного доступа Городской централизованной библиотечной системы.

ИСТОЧНИК KP.RU