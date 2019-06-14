Югорчанка обчистила украденную банковскую карту
Потихоньку стащила чужую банковскую карту, а после сняла с нее деньги жительница Советского района. Женщина не ожидала, что владелец обратится в полицию.
По информации УМВД по ХМАО-Югре, в Советском районе сотрудниками полиции установлена 35-летняя подозреваемая в краже денег. Известно, что югорчанка похитила у заявителя банковскую карту, впоследствии обналичила с неё 7000 рублей. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 44 преступления, раскрыто 22, из них: грабеж, поджог, мошенничество, две кражи и три преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.
ИСТОЧНИК KP.RU