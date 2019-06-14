Сайт правительства Югры признан самым открытым в России

СЕГОДНЯ 12:33 2019-06-14T12:33:19+03:00

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Единый официальный сайт государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа занял первую строчку рейтинга, как самый открытый в России.

По итогам исследования «2019: Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ. Открытый сайт как простой интерфейс» проектного центра «Инфометр», югорский веб-ресурс набрал 100-процентную открытость, выполнив рекомендации центра на 7,4 процента больше, чем по итогам предыдущего анализа.

Вместе с автономным округом рейтинг возглавила Ростовская область, официальному сайту органов власти которой также присвоен 100-процентный уровень открытости. На втором месте оказался официальный интернет-портал администрации Томской области: по мнению экспертов центра «Инфометр», его открытость составила 99,3 процента. Тройку лидеров замкнул официальный портал органов власти Калужской области с уровнем открытости в 97,7 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU