2019-06-14T12:33:19+03:00
Общество

Сайт правительства Югры признан самым открытым в России

На втором месте оказался официальный интернет-портал администрации Томской области
Алена Кульмухаметова
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Сайт правительства Югры признан самым открытым в России. Фото с сайта pixabay.comСайт правительства Югры признан самым открытым в России. Фото с сайта pixabay.com
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Единый официальный сайт государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа занял первую строчку рейтинга, как самый открытый в России.

По итогам исследования «2019: Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ. Открытый сайт как простой интерфейс» проектного центра «Инфометр», югорский веб-ресурс набрал 100-процентную открытость, выполнив рекомендации центра на 7,4 процента больше, чем по итогам предыдущего анализа.

Вместе с автономным округом рейтинг возглавила Ростовская область, официальному сайту органов власти которой также присвоен 100-процентный уровень открытости. На втором месте оказался официальный интернет-портал администрации Томской области: по мнению экспертов центра «Инфометр», его открытость составила 99,3 процента. Тройку лидеров замкнул официальный портал органов власти Калужской области с уровнем открытости в 97,7 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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