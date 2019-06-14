Югорчанки сообщили коды и лишились денег на счетах банковских карт

СЕГОДНЯ 11:54 2019-06-14T11:54:19+03:00

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Югорчане продолжают по собственной глупости терять деньги. На этот раз сразу четыре жительницы Ханты-Мансийска за один день попали на старую уловку мошенников.

Так, в дежурную часть обратилась 46-летняя женщина с заявлением о мошенничестве. Она пояснила, что ей поступило несколько звонков с разных московских номеров телефонов. Звонившие представлялись сотрудниками банка. Они уверяли, что при помощи банковской карты на её имя пытаются оплатить покупки в интернет-магазине. Для предотвращения данной операции женщина сообщила номер карты и CVC-код. После чего со счета заявительницы были списаны более 29 000 рублей.

По такой же схеме были обмануты 32-летняя, 53-летняя и 47-летняя жительницы окружной столицы, которые в результате мошеннических действий лишились денег на общую сумму около 65 000 рублей

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU