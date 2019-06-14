СЕГОДНЯ 11:22 2019-06-14T11:22:17+03:00

В Нижневартовске перекрыли для движения транспорта две улицы. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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В Нижневартовске продолжается ремонтная кампания. В ближайшие дни дорожные службы приступят к преобразованиям сразу на двух участках, в связи с чем они будут закрыты для движения транспорта.

По информации городской администрации, частичное перекрытие по полосам 17 июня, а также полное перекрытие дороги 18 июня будет на улице 11-П, в створе улиц Индустриальной и Тампонажной. На этом участке идёт ремонт дороги - запланирована укладка асфальтобетона. В случае дождя сроки открытия автодороги для движения транспорта будут перенесены.

С 8 часов 17 июня по 19 июня будет перекрыта нечетная сторона улицы Интернациональной на участке от улицы Дзержинского до места разворота в районе торгового комплекса «Саквояж». Здесь проводятся работы по капитальному ремонту участка тепловых сетей.

Участников дорожного движения просят заранее планировать свой маршрут и соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU