СЕГОДНЯ 10:50 2019-06-14T10:50:53+03:00

В Югре судят жителя Пыть-Яха, который организовал незаконную АЗС. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

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Оперативники Нефтеюганского района задержали безработного жителя города Пыть-Ях, занимающегося реализацией дизельного топлива.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, 49-летний мужчина на одной из загородных трасс оборудовал автозаправочную станцию на базе автомобильной цистерны при помощи различного оборудования. Подозреваемый сам вёл всю работу и документацию, находил поставщиков и устанавливал цену на топливо. При этом мужчина не оформил свою деятельность в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Всего за два месяца незаконной деятельности, югорчанин получил выручку на общую сумму не менее 2 250 000 рублей.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за незаконное предпринимательство, осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ареста на срок до шести месяцев.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение. Материалы дела направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU