СЕГОДНЯ 10:32 2019-06-14T10:32:59+03:00

Сегодня в Ханты-Мансийске будут чествовать 100-сячного жителя города. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

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Торжественная церемония чествования стотысячного жителя Ханты-Мансийска состоится сегодня, 14 июня. Новорожденный малыш и его семья примут поздравления в здании Правительства автономного округа, на площадке IV Всероссийской научно-практическая конференция «Актуальные тенденции развития и совершенствования местного самоуправления на современном этапе».

- В этом году Ханты-Мансийск приобрел новый статус – города с населением свыше 100 тысяч человек. Это историческое событие ставит перед нами новые задачи. Главная из которых, – обеспечение оптимального уровня комфортности проживания каждого жителя, - сказал глава города Максим Ряшин.

По его словам город сохранит позиции одного из самых экологически чистых, безопасных, удобных и привлекательных для проживания и посещения туристами мест.

ИСТОЧНИК KP.RU