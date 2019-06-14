2019-06-14T10:32:59+03:00
Общество

Сегодня в Ханты-Мансийске будут чествовать 100-сячного жителя города

Малыша вместе с семьёй ждут в правительстве Югры
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Сегодня в Ханты-Мансийске будут чествовать 100-сячного жителя города. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскСегодня в Ханты-Мансийске будут чествовать 100-сячного жителя города. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
Изменить размер текста:

Торжественная церемония чествования стотысячного жителя Ханты-Мансийска состоится сегодня, 14 июня. Новорожденный малыш и его семья примут поздравления в здании Правительства автономного округа, на площадке IV Всероссийской научно-практическая конференция «Актуальные тенденции развития и совершенствования местного самоуправления на современном этапе».

- В этом году Ханты-Мансийск приобрел новый статус – города с населением свыше 100 тысяч человек. Это историческое событие ставит перед нами новые задачи. Главная из которых, – обеспечение оптимального уровня комфортности проживания каждого жителя, - сказал глава города Максим Ряшин.

По его словам город сохранит позиции одного из самых экологически чистых, безопасных, удобных и привлекательных для проживания и посещения туристами мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24