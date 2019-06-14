2019-06-14T09:47:40+03:00
Происшествия

Во время вечеринки в Лянторе пропала шкатулка с драгоценностями на четверть миллиона рублей

Злоумышленника удалось найти
Алена Кульмухаметова
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Во время вечеринки в Лянторе пропала шкатулка с драгоценностями на четверть миллиона рублей. Фото с сайта pixabay.comВо время вечеринки в Лянторе пропала шкатулка с драгоценностями на четверть миллиона рублей. Фото с сайта pixabay.com
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Накануне сотрудниками полиции Сургутского района раскрыто ранее зарегистрированное преступление.

Так, в конце апреля в дежурную часть полиции Сургутского района обратилась жительница Лянтора с заявлением о краже имущества на сумму порядка 240 тысяч рублей.

Оперативники установили 21-летнего подозреваемого. Молодой человек пояснил, что с друзьями пришел на вечеринку, устроенную сыном заявительницы. Во время гуляний молодой человек украл шкатулку с золотыми украшениями и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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