В Нижневартовске стартует фестиваль «Самотлорские ночи»

СЕГОДНЯ 06:50 2019-06-14T06:50:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня в Нижневартовске торжественно откроется фестиваль «Самотлорские ночи». жителей и гостей города ждет огромное количество мероприятий самой разной направленности.

Фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи» - старейший в Югре и один из немногих летних фестивалей в России. С каждым годом он обретает все больше новых друзей, новых партнеров. Традицию его празднования заложили в 70-х гг. XX в. молодые строители Нижневартовска.

Горожан и гостей поздравил глава города Нижневартовск Василий Тихонов:

- Поздравляем вас с наступлением одного из главных праздников нашего города – фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи»!

Этот уникальный фестиваль впитал все лучшее, что у нас есть: историю нефтяного края, богатые культурные традиции, дружбу между народами, красоту северной природы. Именно поэтому праздник белых ночей делает горожан счастливее: улицы и площади нашего прекрасного города светлеют от улыбающихся лиц

С пятницы по воскресенье Нижневартовск станет единой праздничной площадкой с особой атмосферой тепла, романтики и радушия. Наших. Уверяем, интересно будет всем!

ИСТОЧНИК KP.RU