СЕГОДНЯ 06:28 2019-06-14T06:28:00+03:00

Погода в Югре 14 июня: дождь и ветер Фото: Татьяна Коркина

Изменить размер текста: A A

В пятницу 14 июня в Ханты-Мансийском автономном округе облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы 11-16 метров в секунду. Температура +6,+11 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, днём небольшой дождь. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +8,+10 градусов.

В Сургуте облачная погода, дождь, гроза. Ветер западный 4-14 метров в секунду. Температура воздуха днём +5, +7 градусов.

В Нижневартовске пасмурно, дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 4-14 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +6, +8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU