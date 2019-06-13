2019-06-13T15:49:06+03:00
Происшествия

В Белоярском районе полицейские задержали пьяного водителя

Мужчина не впервые садится нетрезвым за руль
Алена Кульмухаметова
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В Белоярском районе полицейские задержали пьяного водителяВ Белоярском районе полицейские задержали пьяного водителяФото: Татьяна Коркина
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Накануне в посёлке Сорум Белоярского района был остановлен автомобиль под управлением 27-летнего водителя. Участковый установил, что по внешним признакам мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Прибывший незамедлительно наряд дорожно-патрульной службы в процессе разбирательства установили, что югорчанин в этом году подвергался к административному наказанию за управление автомобилем в нетрезвом виде и был лишен прав на срок 1 год и 6 месяцев, с выплатой административного штрафа в размере 30 000 рублей.

Сам свой поступок нарушитель объяснил так, вечером он находился в гостях и распивал алкоголь со своими друзьями, после чего сел за руль своего автомобиля и направился домой. Нетрезвый водитель надеялся на то, что сотрудники полиции не остановят его.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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