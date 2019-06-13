2019-06-13T15:17:59+03:00
Общество

«Звёзды Намангана» выступят в Нижневартовске

Концертная программа узбекских артистов рассчитана на два дня
Алена Кульмухаметова
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«Звёзды Намангана» выступят в Нижневартовске«Звёзды Намангана» выступят в НижневартовскеФото: Дмитрий Терентьев
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Творческий подарок жителям и гостям Нижневартовска в честь празднования 44-го традиционного городского фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи» подготовила Узбекская местная национально-культурная автономия города «Мир Вашему дому».

Для вартовчан 15 и 16 июня, на концертных площадках города выступит популярная эстрадная группа из Узбекистана «Звёзды Намангана» с концертной программой «Все в гости к нам».

Первый концерт состоится 15 июня в 12 часов на празднике Дружбы народов, который пройдет на одноименной празднику улице. Второй - 16 июня в 17 часов в Центре национальных культур (улица Мира, 31-А).

В программе - узбекские народные и эстрадные композиции, танцевальные номера, игра на национальных музыкальных инструментах.

Также для граждан республики Узбекистан, проживающих в городе Нижневартовске, 16 июня с 15 до 17 часов в конференц-зале Центра национальных культур будет организована выездная консультация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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