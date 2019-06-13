Югорчане могут помочь в разработке основ креативной экономики округа

СЕГОДНЯ 14:53 2019-06-13T14:53:30+03:00

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В Ханты-Мансийском автономном округе стартовал крауд-проект «Развитие креативной экономики Югры. С учетом мнений югорчан в округе будут заложены основы для развития креативной экономики, деятельности организаций и физических лиц в данном направлении.

По информации правительства Югры, таким образом, в регионе будет создан особый сектор экономики, основанный на человеческом капитале. Креативная экономика может стать одним из источников роста неэнергетического экспорта и послужить драйвером развития других отраслей Югры.

Крауд-проект размещен на портале «Центра «Открытый регион», в разделе «Неравнодушный гражданин Югры». До 20 июня югорчане могут внести предложения по своему видению формирования и развития креативной экономики региона. Полученная информация поможет специалистам разработать эффективные механизмы государственной поддержки креативной предпринимательской деятельности. После этапа запуска проекта с 22 по 23 июня пройдут обсуждения итоговых предложений. Самые «жизнеспособные» из них войдут в соответствующий законопроект, который в августе рассмотрит региональное правительство.

ИСТОЧНИК KP.RU