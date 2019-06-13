2019-06-13T14:34:59+03:00
Общество

День города отпраздновали сорок тысяч сургутян

Завершилось мероприятие грандиозным салютом
Алена Кульмухаметова
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День города отпраздновали сорок тысяч сургутян. Фото с сайта администрации города СургутДень города отпраздновали сорок тысяч сургутян. Фото с сайта администрации города Сургут
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В День России Сургут отпраздновал своё 425-летие. Праздник стал одним из самых масштабных за всю историю города. На юбилее побывали 40 000 сургутян. Основные праздничные мероприятия прошли перед памятником Основателям Сургута.

По информации городской администрации, праздничные мероприятия, посвященные Дню города, стартовали в 11 утра. До позднего вечера на центральных улицах Сургута работали десятки тематических развлекательных площадок – юные сургутяне участвовали в мастер-классах и квестах, горожане постарше – устанавливали спортивные рекорды и осваивали экстремальные виды спорта, учились рисовать карикатуры у известных художников из Москвы и Санкт-Петербурга - Николая Рачкова и Александра Яковлева.

Звездными гостями праздника стали Денис Майданов и «Хор Турецкого». Перед сургутянами также выступила лучшая команда России по трюковой езде на мотоциклах «LEGENDSTUNTTEAM». Пилоты продемонстрировали свои умения делать дрифт и сохранять баланс при езде на одном колесе. На главной городской площади прошел розыгрыш автомобиля «Лада Гранта» от партнера праздника Дня города – Агрохолдинга «Юбилейный». Его обладателем стал сургутянин Руслан Галеев. Завершлось мероприятие грандиозным салютом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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