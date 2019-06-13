2019-06-13T13:51:22+03:00
Происшествия

За кражу браслета задержана жительница Радужного

Украшение удалось вернуть владельцы
Алена Кульмухаметова
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За кражу браслета задержана жительница Радужного. Фото с сайта pixabay.comЗа кражу браслета задержана жительница Радужного. Фото с сайта pixabay.com
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Глупость совершила жительница Радужного, когда пригласила в гости знакомую. Женщина лишилась золотого украшения.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, в Радужном 30-летняя женщина, находясь в квартире потерпевшей, похитила золотой браслет стоимостью 21 000 рублей. Полицейские изъяли похищенное и вернули законному владельцу. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 72 преступления, раскрыто 48, из них: вымогательство, грабеж, один случай мошенничества, 15 краж и одно преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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