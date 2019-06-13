На комсомольском бульваре Нижневартовска запустили фонтан

СЕГОДНЯ 13:14 2019-06-13T13:14:09+03:00

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Накануне в Нижневартовске открыли фонтан на Комсомольском бульваре. Вопрос благоустройства места отдыха горожан завершен. По этому случаю для гостей и всех жителей в пятом микрорайоне устроили праздник.

Во время программы можно было принять участие в активных играх, конкурсах и послушать выступление творческих коллективов Дворца искусств.

По словам заместителя главы города, директора департамента строительства администрации Нижневартовска Виктора Ситникова, Комсомольский бульвар благоустраивали в течение трех лет.

Добавим, высота струи фонтана способна подниматься до четырёх метров, а внутри чащи установлено световое оборудование. Работать фонтан может в нескольких режимах. Новый объект радовать жителей и гостей города будет ориентировочно до середины сентября. Все будет зависеть от погодных условий. На зиму для сохранения всех конструкций фонтан будет закрыт деревянным каркасом.

Напомним, масштабная реконструкция Комсомольского бульвара началась в 2016 году. Тогда была отремонтирована только пятая часть бульвара - около 100 метров. Основной объем работ пришелся на лето 2017 года (вторая и третья очередь строительства общей протяженностью 320 метров).

ИСТОЧНИК KP.RU