2019-06-13T11:47:28+03:00
Происшествия

Бывший судмедэксперт из Урая отдаст государству полученную им взятку

Деньги мужчина получил от санитара
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Бывший судмедэксперт из Урая отдаст государству полученную им взяткуБывший судмедэксперт из Урая отдаст государству полученную им взяткуФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Прокурор Урая обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с бывшего судебного медицинского эксперта из Урая ранее осужденного за взятку, в бюджет государства суммы, полученной им от незаконных действий.

Основанием для обращения в суд послужил приговор Урайского городского суда. Напоним, осужденный - заведующий филиалом отделения в городе Урайб бюро судебно-медицинской экспертизы, получил от санитара «филиала» 150 тысяч рублей. Взамен заведующий предоставил последнему часть помещения «филиала».

Рассмотрев исковое заявление прокуратуры, Урайский городской суд установил, что деньги, полученные от незаконной сделки необходимо обратить в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За кражу браслета задержана жительница Радужного
На комсомольском бульваре Нижневартовска запустили фонтан
Сургутская пенсионерка «поделилась» с парапсихологом на 800 тысяч рублей
На трассе «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» пройдёт массовая проверка водителей на трезвость
В Ханты-Мансийске на день появился Бульвар энергоэффективных технологий
Пенсионерка из Ханты-Мансийска сообщила код и лишилась сбережений с банковской карты
В Нижневартовске 16 июня будет перекрыто движение транспорта
Двое грабителей отняли у жителя Сургута барсетку
В Нижневартовске на площади Нефтяников приготовят плов для всех
Пьяный вартовчанин убил пожилую дачницу за отказ дать ему денег на бутылку
За двое суток в Югре в пяти ДТП пострадали шесть человек
Югра укрепляет сотрудничество с Индией
Сургутянин обокрал знакомого матери
В Ханты-Мансийске родился 100-тысячный житель города
Погода в Югре 13 июня: прохладно, дожди и сильный ветер
Пять тысяч жителей Ханты-Мансийска приняли участие в мероприятиях в день России