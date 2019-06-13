СЕГОДНЯ 11:47 2019-06-13T11:47:28+03:00

Бывший судмедэксперт из Урая отдаст государству полученную им взятку Фото: Татьяна Коркина

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Прокурор Урая обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с бывшего судебного медицинского эксперта из Урая ранее осужденного за взятку, в бюджет государства суммы, полученной им от незаконных действий.

Основанием для обращения в суд послужил приговор Урайского городского суда. Напоним, осужденный - заведующий филиалом отделения в городе Урайб бюро судебно-медицинской экспертизы, получил от санитара «филиала» 150 тысяч рублей. Взамен заведующий предоставил последнему часть помещения «филиала».

Рассмотрев исковое заявление прокуратуры, Урайский городской суд установил, что деньги, полученные от незаконной сделки необходимо обратить в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU