СЕГОДНЯ 11:26 2019-06-13T11:26:28+03:00

В Ханты-Мансийске на день появился Бульвар энергоэффективных технологий. Фото с сайта правительства Ханты-Мансийска

Студенты Югорского госуниверситета рассказали губернатору о разработанной ими IT-программе

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Так называется площадка всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче, который прошел накануне в Ханты-Мансийске.

На «Бульваре энергоэффективных технологий» организации, обеспечивающие югорчан водой, теплом и электричеством познакомили гостей со своей работой, использованием новых энергосберегающих технологий и оборудования.

Студенты Югорского госуниверситета рассказали губернатору о разработанной ими IT-программе, с помощью которой они могут изучать энергетические детали в 3D.

Один из стендов был посвящен теме благоустройства общественных пространств и непосредственному участию жителей в разработке планов реновации городских территорий, которые должны стать «точками притяжения» как для молодёжи, так и для взрослых. Югорчане предлагали варианты своего «города будущего» на макете Ханты-Мансийска.

Отметим, что на площадке фестиваля посетителям рассказали о пользе таких ламп, о необходимости правильной утилизации отработанных ламп и батареек.

Наталья Комарова как и другие участники всероссийского фестиваля #ВместеЯрче подписала личную декларацию в пользу энергосберегающего образа жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU