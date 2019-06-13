СЕГОДНЯ 10:49 2019-06-13T10:49:43+03:00

Пенсионерка из Ханты-Мансийска сообщила код и лишилась сбережений с банковской карты Фото: Татьяна Коркина

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Накануне в дежурную часть полиции Ханты-Мансийска с заявлением о мошенничестве обратилась 56-летняя жительница окружной столицы.

Женщина рассказала полицейским, что ей поступил звонок с номера телефона 7-495-150-24-79. Звонивший представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о несанкционированной операции по её бансковской карте. Якобы, для приостановления данной операции необходим номер банковской карты и код доступа к ней. Женщина, сообщив злоумышленнику конфиденциальные данные и вскоре с её счёта списались 150 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», санкция которой в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Полицейские проводят проверку, устанавливают лиц, причастных к совершению данного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU