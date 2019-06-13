В Нижневартовске 16 июня будет перекрыто движение транспорта

СЕГОДНЯ 10:27 2019-06-13T10:27:23+03:00

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Очередное перекрытие дорог для движения транспорта произойдёт в Нижневартовске 16 июня.

По информации городской администрации, в связи с проведением мероприятия, посвященного празднованию дня Святой Троицы, с 9 часов 30 минут и до окончания мероприятия будут перекрыты участки автодорог. Так, для проезда будут закрыты улица 60 лет Октября от улицы Чапаева до улицы Дружбы Народов, улица Дружбы Народов от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина, улица Ленина от улицы Дружбы Народов до улицы Чапаева и улица Чапаева от улицы Ленина до улицы 60 лет Октября.

Изменится схема движения общественного транспорта. Информация о движении маршрутов будет сообщена дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU