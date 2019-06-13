СЕГОДНЯ 09:31 2019-06-13T09:31:32+03:00

В Нижневартовске на площади Нефтяников приготовят плов для всех. Фото с сайта администрации Нижневартовска

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Площадь на Нефтяников на один день станет местом притяжения горожан. Второй год подряд жители Нижневартовска смогут увидеть процесс приготовления огромного количества плова, а главное – попробовать его.

Мероприятие пройдёт в рамках фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи».

16 июня с 12 до 15 часов пройдет «Праздник плова», где около десяти предприятий общественного питания города будут соревноваться в приготовлении восточного блюда. Зрители познакомятся с различными технологиями и национальными традициями приготовления плова.

После приготовления поварам и их делегациям предстоит презентовать свое блюдо. В завершении мероприятия народное жюри определит победителей конкурса. Вартовчанам предстоит опустить жетон за понравившегося участника. Основные критерии оценки блюда – аромат, вкус и внешний вид блюда.

ИСТОЧНИК KP.RU