СЕГОДНЯ 08:47 2019-06-13T08:47:34+03:00

Пьяный вартовчанин убил пожилую дачницу за отказ дать ему денег на бутылку. Фото с сайта СУ СК ХМАО-Югры

От тела он пытался избавиться с помощью пожара

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Тело 71-летней жительницы Нижневартовска было обнаружено в одном из домов садово-огороднического товарищества «Черемушки». Криминалисты сразу заметили, что женщина погибла не от болезни.

Следственным отделом по городу Нижневартовск было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Обвинение предъявлено 46-летнему местному жителю.

По информации следствия, 9 июня в одном из домов садово-огороднического товарищества «Черемушки» было обнаружено тело 71-летней женщины. В комнате, где находилась погибшая, имелись следы пожара. Проведенная судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть женщины носит криминальный характер.

Оперативники задержали подозреваемого и выяснили, что пьяный вартовчанин, проживающий в этом же садово-огородническом товариществе, пришел к пенсионерке, и стал просить у нее деньги на покупку алкоголя. По словам подозреваемого, женщина сделала в его адрес замечание относительно поведения. Тогда взбешённый мужчина схватил подручный предмет и избил им по голове женщину. Чтобы скрыть преступление, обвиняемый совершил поджог и покинул дом.

Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. Следствием направлено ходатайство в суд о заключении обвиняемого под стражу. За совершение преступления обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU