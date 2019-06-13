СЕГОДНЯ 08:25 2019-06-13T08:25:00+03:00

За двое суток в Югре в пяти ДТП пострадали шесть человек. Фото с сайта Госавтоинспекция ХМАО-Югры

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Жёсткое дорожно-транспортное происшествие произошло в Сургутском районе. Два человека получили травмы.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 12 июня в 06:40 в посёлке Федоровский Сургутского района на перекрестке улиц «Пионерная – Московская – Промышленный проезд № 3» произошло столкновение «Toyota Camry» и «Lаdа Рriоrа» В результате ДТП водитель автомобиля «Lаdа Рriоrа» и его пассажирка получили травмы.

За прошедшие два дня на территории округа зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых шесть человек получили травмы. Задержано 24 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 11 – за отказ от медицинского освидетельствования и девять – за повторное управление транспортом с признаками опьянения. 71 водитель привлечен к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU