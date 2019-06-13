2019-06-13T08:25:00+03:00
Происшествия

За двое суток в Югре в пяти ДТП пострадали шесть человек

Задержаны 24 нетрезвых водителя
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
За двое суток в Югре в пяти ДТП пострадали шесть человек. Фото с сайта Госавтоинспекция ХМАО-ЮгрыЗа двое суток в Югре в пяти ДТП пострадали шесть человек. Фото с сайта Госавтоинспекция ХМАО-Югры
Изменить размер текста:

Жёсткое дорожно-транспортное происшествие произошло в Сургутском районе. Два человека получили травмы.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 12 июня в 06:40 в посёлке Федоровский Сургутского района на перекрестке улиц «Пионерная – Московская – Промышленный проезд № 3» произошло столкновение «Toyota Camry» и «Lаdа Рriоrа» В результате ДТП водитель автомобиля «Lаdа Рriоrа» и его пассажирка получили травмы.

За прошедшие два дня на территории округа зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых шесть человек получили травмы. Задержано 24 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 11 – за отказ от медицинского освидетельствования и девять – за повторное управление транспортом с признаками опьянения. 71 водитель привлечен к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нижневартовске на площади Нефтяников приготовят плов для всех
Пьяный вартовчанин убил пожилую дачницу за отказ дать ему денег на бутылку
Югра укрепляет сотрудничество с Индией
Сургутянин обокрал знакомого матери
В Ханты-Мансийске родился 100-тысячный житель города
Погода в Югре 13 июня: прохладно, дожди и сильный ветер
Пять тысяч жителей Ханты-Мансийска приняли участие в мероприятиях в день России
На Ханты-Мансийск обрушился дождь с градом и ураганным ветром
Югорчанам рассказали, где и как можно провести День России
Наталья Комарова поздравила жителей Югры с Днём России
Погода в Югре 12 июня: дожди, грозы и сильный ветер
Две югорчанки перевели деньги мошенникам из сети
В Нижневартовске состоится праздничное открытие фонтана
В Сургуте задержан таксист, укравший у клиентки 50 тысяч рублей
В Югре ввели новые запреты для рыболовов
В Сургуте на зону пытались доставить 30 мобильных телефонов
Жители Нефтеюганска жалуются, что с увеличением тарифа мусора в городе стало в разы больше
Когалымчан при сдаче в аренду лишней квартиры лишился сбережений
В Ханты-Мансийске IT-специалисты представят свои лучшие разработки
В одном из магазинов Нефтеюганска обнаружена краснокнижная рыба
В День России в Нижневартовске праздничное шествие начнется от стелы «Флаг города»
Югорчанина будут судить за смерть приятелей на моторной лодке
Более 35 тысяч жителей Сургутского района останутся без водоснабжения
Во время весеннего призыва на службу отправились 288 югорчан
Няня похитила у сургутянки два кольца и сдала их в ломбард
Рестораны и кафе Ханты-Мансийска достойно оценил зарубежный критик
В Югре за минувшие сутки в двух ДТП пострадали два человек