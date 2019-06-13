2019-06-13T07:56:00+03:00
Общество

Югра укрепляет сотрудничество с Индией

Внешнеторговый оборот между сторонами за 2018 год вырос почти в четыре раза
Алена Кульмухаметова
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Югра укрепляет сотрудничество с Индией. Фото с сайта правительства ЮгрыЮгра укрепляет сотрудничество с Индией. Фото с сайта правительства Югры
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Рабочую встречу с заместителем главы миссии посольства Индии в Российской Федерации Бинайей Шриканта Прадханом провела губернатор Югры Наталья Комарова на полях одиннадцатого международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС.

- Сотрудничать мы начали не так давно, но внешнеторговый оборот между сторонами за 2018 год вырос почти в четыре раза: 231 миллион долларов США против 63 миллионов в 2017 году, – обратила внимание Наталья Комарова.

В числе основных направлений в этой области глава региона обозначила разработку программного продукта, реализующего интеллектуальный поиск, выявление лесных рубок на ранних стадиях с целью своевременного пресечения возможных нарушений лесного законодательства.

Вторым направлением стал программно-аппаратный комплекс на базе уникальной разработки CDAC, предназначенный для высокопроизводительных вычислений, реализации алгоритмов глубокого машинного обучения.

Наталья Комарова подчеркнула, что в ноябре 2017 года общественный деятель Индии, президент международного форума стран БРИКС госпожа Пурнима Ананд участвовала во втором международном гуманитарном форуме «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели», а в 2018 году на международном фестивале кинематографических дебютов «Дух огня» состоялись дни индийской культуры и кино.

В июне 2018 года в ходе визита делегации посольства Республики Индия в Ханты-Мансийск обсуждались возможности сотрудничества в сфере высшего образования, в том числе обучения студентов из Индии по медицинским специальностям в Сургутском госуниверситете. В высокой степени проработки находится вопрос обмена студентами на грядущий учебный год. Мы готовим хороших специалистов, так как более 1400 выпускников медицинского института Сургутского государственного университета работают в медицинских организациях России, Германии, Швеции, Бразилии, Белоруссии и Польши. Прием на обучение будущих медиков из Индии в Сургутский университет может стать перспективным, долгосрочным направлением сотрудничества.

Для установления более тесных контактов с предпринимательским сообществом Югры господин Прадхан предложил организовать бизнес-миссию в Индию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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