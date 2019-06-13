2019-06-13T07:28:08+03:00
Происшествия

Сургутянин обокрал знакомого матери

Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы
Алена Кульмухаметова
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Сургутянин обокрал знакомого матери. Фото с сайта pixabay.comСургутянин обокрал знакомого матери. Фото с сайта pixabay.com
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Пошёл на очередное «дело» 23-летний житель Сургутского района. Мужчина обокрал знакомого матери.

Накануне в дежурную часть полиции Сургутского района поступило сообщение от 57-летнего жителя о краже сотового телефона стоимостью более шести тысяч рублей.

Оперативники установили и задержали подозреваемого, который пояснил, что похитил сотовый телефон у знакомого матери, который пришел к ним в гости.

Стоит отметить, что ранее злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Кроме того, сургутянин задержан и помещен в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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