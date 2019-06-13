Сургутянин обокрал знакомого матери
Пошёл на очередное «дело» 23-летний житель Сургутского района. Мужчина обокрал знакомого матери.
Накануне в дежурную часть полиции Сургутского района поступило сообщение от 57-летнего жителя о краже сотового телефона стоимостью более шести тысяч рублей.
Оперативники установили и задержали подозреваемого, который пояснил, что похитил сотовый телефон у знакомого матери, который пришел к ним в гости.
Стоит отметить, что ранее злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Кроме того, сургутянин задержан и помещен в изолятор временного содержания.
ИСТОЧНИК KP.RU