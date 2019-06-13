2019-06-13T06:49:10+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске родился 100-тысячный житель города

За 10 лет население города увеличилось на 30 тысяч человек
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске родился 100-тысячный житель города. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскВ Ханты-Мансийске родился 100-тысячный житель города. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Жители окружной столицы 12 июня традиционно отметили два праздника – День России и День города. На центральной площади города прошел торжественный митинг с участием представителей общественных организаций, национальных объединений и жителей города. Всего в мероприятии приняли участие около пяти тысяч человек.

По словам главы Ханты-Мансийска, день города встретили рождением 100-тысячного жителя.

- Поздравляю вас с днём рождения нашего любимого, самого прекрасного города на земле. Этот год - особенный в нашей истории, потому что несколько дней назад в Ханты-Мансийске родился стотысячный житель. Всего же за 10 лет население города увеличилось на 30 тысяч человек. Это один из самых высоких темпов прироста населения в стране. Наши жители хотят рожать детей, люди со всей страны приезжают в Ханты-Мансийск на постоянное место жительства, потому что Ханты-Мансийск - уютный, комфортный и безопасный город. Здесь всегда царит атмосфера добра и гостеприимства, -сказал глава окружной столицы Максим Ряшин.

По традиции в День России 20 юным хантымансийцам вручили главный документ гражданина страны - паспорт Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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