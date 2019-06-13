2019-06-13T06:15:22+03:00
Общество

Погода в Югре 13 июня: прохладно, дожди и сильный ветер

К вечеру ожидается понижение температуры воздуха
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 13 июня: прохладно, дожди и сильный ветерПогода в Югре 13 июня: прохладно, дожди и сильный ветерФото: Татьяна Коркина
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В четверг 13 июня в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 7-12 метров в секунду, в отдельных районах порывы 13-18 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +6,+11 ºградусов, на востоке округа +13,+18 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Дождь. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду с порывами до15-17 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +8,+10 градусов.

В Сургуте облачная погода, дожди. Ветер северо-западный 6-9 метров в секунду при порывах до 18 метров в секунду. температура воздуха днём составит +3, +5 градусов.

В Нижневартовске пасмурно, дожди, грозы. Ветер западный, северо-западный 7-9 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днём составляет +12, +3 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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