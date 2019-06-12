СЕГОДНЯ 14:15 2019-06-12T14:17:29+03:00

На Ханты-Мансийск обрушился дождь с градом и ураганным ветром. Фото из соцсети ВКонтакте

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Неожиданный «сюрприз» приготовила погода для жителей Ханты-Мансийска. В районе Самарово выпал град, шарики льда, порой, достигали размера черешни. В то же время другие улицы города превратились в «Венецию» автомобили глохли в огромных озёрах воды.

Горожане активно стали делиться фото буйства стихии в соцсетях.

Градины были размером с черешню. Фото из соцсети ВКонтакте

К "Галактике" впору только подплывать. Фото из соцсети ВКонтакте

За окном лил дождь и бил град. Фото из соцсети Вконтакте

Автомобили тонут в потоках воды на улице. Фото из соцсети ВКонтакте

«Югорская 13, межвартальный проезд, забиты ливневки! Море топит всё. Кто должен решить эту проблему? Муниципальное предприятие ДЭП? Где вы?! – спрашивают подписчики группы «Типичный Ханты-Мансийск» в соцсети Вконтакте.

«Красота! Люблю подобные буйства» - пишет горожанка, глядя из окна за природной вакханалией.

Отметим, что разгул стихии нарушил планы многих горожан, которые решили провести выходной день с пользой и отдыхом на природе.

ИСТОЧНИК KP.RU