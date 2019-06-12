2019-06-12T11:40:42+03:00
Общество

Югорчанам рассказали, где и как можно провести День России

Жителей округа ждёт масса мероприятий
Алена Кульмухаметова
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Югорчанам рассказали, где и как можно провести День России. Фото с сайта правительства ЮгрыЮгорчанам рассказали, где и как можно провести День России. Фото с сайта правительства Югры
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В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на День России запланировано более 180 праздничных мероприятий и программ.

Отметим, что 12 июня — не только День России, но и день образования Ханты-Мансийска, Сургута, Лянтора, поселка Барсово (Сургутский район), села Локосово (Сургутский район), деревни Русскинской (Сургутский район), села Сытомино (Сургутский район), поселка Светлого (Березовский район), Нижневартовского и Советского районов.

Ханты-Мансийск

Что: Мой край! Моя Россия!

Праздничная программа, посвященная Дню России и Дню города Ханты-Мансийска. В планах — чествование почетных жителей, ветеранов, руководителей организаций города, митинг-концерт с участием представителей общественных организаций, национально-культурных объединений города, торжественная церемония вручения паспортов Российской Федерации юным гражданам города, концертные программы, тематические интерактивные досуговые и спортивные площадки.

Когда: С 11:00 до 23:00

Где: Центральная площадь.

Все желающие смогут сделать памятные снимки в праздничной фотозоне, посетить развлекательные площадки . Фото с сайта правительства Югры

Все желающие смогут сделать памятные снимки в праздничной фотозоне, посетить развлекательные площадки . Фото с сайта правительства Югры

Сургут

Что: Городские праздничные мероприятия, посвященные Дню России и 425-летию Сургута

Это — детская развлекательно-игровая программа, молодежно-спортивная программа, торжественная и концертно-театрализованная программа «Город моей жизни», праздничный салют.

Когда: С 11:00 до 22:00

Где: Площадь у скульптурной композиции «Первооткрывателям Сургута»

Что: Форум визуального юмора «КАРИКАТУРУМ».

Выставка произведений иронического искусства «Впечатление о Сургуте. Нам 425!». В программе — мастер-классы приглашенных художников-карикатуристов из Москвы и Санкт-Петербурга, конкурсы, викторины, игры для детей и взрослых.

Когда: В течение дня

Где: Площадь возле Театра актера и куклы «Петрушка».

Нижневартовск

Городской праздник «День России»

В программе — выступление творческих коллективов ДК «Октябрь», торжественная церемония вручения паспортов Российской Федерации юным гражданам города. Все желающие смогут сделать памятные снимки в праздничной фотозоне, посетить развлекательные площадки и принять участие в различных мастер-классах: «Венки-триколор», «Цветы из бумаги», «Раскрашивание флажков», «Ободки», «Броши», «Воздушный змей», «Бумажный флаг», «Открытка».

Когда: С 12:00 и в течение дня

Где: Площадь Нефтяников.

Нефтеюганск

Что: Народное гуляние ко Дню России

В программе — выступление творческих коллективов города, игровые программы, спортивные состязания, выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства «Ремесленный посад».

Когда: С 13:00 до 20:00

Где: 2а микрорайон, площадь Юбилейная

Что: Нефтеюганский Арбат

Выставка «Кадры времени», выставка-продажа мастеров ДПИ, конкурс рисунков на асфальте, аквагрим.

Когда: С 12:00 до 18:00

Где: Комсомольский бульвар.

Нягань

Что: Праздничные мероприятия, посвященные Дню России

В программе — «Хоровод дружбы» народов в национальных костюмах, праздничная программа с участием творческих коллективов ГКЦ «Планета», работа мини-площадок: выставка декоративно-прикладного искусства, аквагрим «Россия в красках», фестиваль национальных культур «Мы дети твои, Россия», национальные игры, фестиваль дворовых игр «Веселые кеды», конкурс рисунков «Символы России».

Когда: С 12:45 до 15:00

Где: Городская площадь.

Югорчане смогут выбрать мероприятие по интересам. Фото с сайта правительства ХМАО

Югорчане смогут выбрать мероприятие по интересам. Фото с сайта правительства ХМАО

Лангепас

Что: Акция-концерт «Здоровая молодежь — здоровая Россия»

Участники общественной благотворительной организации «Трезвение» имени Серафима Саровского проведут концерт в поддержку здорового населения. Здесь же пройдет множество мероприятий спортивного и культурного характера, которые объединят горожан и создадут праздничную атмосферу в городе.

Когда: С 15:00 до 21:00

Где: Центр культуры «Нефтяник».

Пыть-Ях

Что: Праздничные мероприятия, посвященные Дню России

В программе — концертная программа, детские игровые программы, спортивные площадки, выставки-продажи изделий ДПИ, национальная кухня, хоровод, аттракционы, торжественная церемония вручения паспортов Российской Федерации гражданам, достигшим 14-летнего возраста.

Когда: В течение дня

Где: Городская площадь.

Радужный

Что: VIII Городской праздник-фестиваль дружбы народов «Наш общий дом — Россия!»

В программе — концертная программа для жителей города, выступления местных артистов, танцы. Во время праздника можно будет посмотреть и выставку работ прикладного искусства студии «Вдохновение» «Русь мастеровая», попробовать национальные блюда. Также здесь пройдет торжественная церемония вручения паспортов Российской Федерации гражданам, достигшим 14-летнего возраста.

Когда: 12:00

Где: Дом культуры «Нефтяник».

Урай

Что: Концертная программа, посвященная Дню России

По традиции День России в Урае отметят в торжественной обстановке с вручением паспортов недавним именинникам — молодым людям, достигшим 14-летнего возраста. Пройдет и акция «Надень народное на День России», в которой всем желающим будет предложено надеть народные костюмы.

Также гостей праздника ждет концертная программа «Страна, что названа великой»: со сцены прозвучат стихи и песни о России.

Когда: В течение дня

Где: Дом культуры «Нефтяник».

ИСТОЧНИК KP.RU

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