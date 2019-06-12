2019-06-12T11:16:12+03:00
Общество

Наталья Комарова поздравила жителей Югры с Днём России

Продолжением торжества стали большой концерт и работа интерактивных площадок
Алена Кульмухаметова
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Наталья Комарова поздравила жителей Югры с Днём России. Фото с сайта правительства ЮгрыНаталья Комарова поздравила жителей Югры с Днём России. Фото с сайта правительства Югры
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Сегодня, 12 июня, Югра вместе со всей страной отмечает государственный праздник – День России. Во всех муниципальных образованиях автономного округа проходят торжественные мероприятия. В этот день губернатор Наталья Комарова посетит три города Югры. Первый в маршруте – Нижневартовск.

Наталья Комарова вместе с главой муниципалитета Василием Тихоновым дала старт праздничным мероприятиям на территории города, присоединившись к традиционному шествию. По проспекту Победы единой колонной прошли студенты, сотрудники предприятий, национальных общественных организаций, администрации и думы Нижневартовска.

Главным украшением колонны стал огромный флаг, который несли ветераны и воины запаса пограничных войск. В честь праздника участники также держали в руках большие стилизованные баннеры, украшенные фотографиями различных городов России.

- Сегодня югорчане передают гражданам нашей страны тепло своих сердец, любовь к Отечеству. Флаг города, площадь Нефтяников – знаки истории Нижневартовска, которая занимает особое место в памяти Югры, России. В этом году исполняется 50 лет с начала промышленной разработки легендарного Самотлорского месторождения. Уверена, что современники никогда не забудут подвиг первопроходцев, – сказала глава региона. – День России – это день гражданской зрелости молодых россиян, торжественный день получения ими паспорта. Выпускник школы №12, наш земляк, первый югорский космонавт Сергей Рыжиков, поздравляя со всемирным Днем авиации и космонавтики, пожелал нам множества счастливых звезд на небе, которые приведут к успеху на земле. Юные нижневартовцы, все жители города, Югра гордится вами, сказала губернатор.

Губернатор пожелала горожанам здоровья, доброго праздничного настроения.

Отметим, что сегодня Наталья Комарова поздравит сургутян с 425-й годовщиной со дня образования города. В Ханты-Мансийске примет участие в фестивале «Вместе ярче».

ИСТОЧНИК KP.RU

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